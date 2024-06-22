На Прикарпатье из-за российской агрессии было частично разрушено несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений. Кроме того, есть повреждения жилых домов. Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.

Детали

В ночь на сегодняшний день Прикарпатье пострадало от вражеского нападения, направленного на гражданскую инфраструктуру.

В результате попадания частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений. Повреждения также зафиксированы в близлежащих домах и жилых объектах одной из общин области.

К счастью, по предварительной информации, обошлось без жертв среди гражданского населения.

В очередной раз призываю всех жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги, беречь себя и своих родных.

Спасибо нашим защитникам неба и всем защитникам, которые борются за наше будущее. И всем службам, которые помогают ликвидировать последствия вражеской атаки - заявила Светлана Онищук.

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