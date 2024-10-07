Окупанти обстріляли Слов'янськ: 5 поранених, серед них 2-річна дівчинка
Київ • УНН
російські війська обстріляли Слов'янськ, поранивши п'ятьох людей, включаючи 2-річну дівчинку. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю та 2 автомобілі.
Армія рф обстріляла Слов'янськ. П'ятеро людей поранено, серед них - 2-річна дівчинка. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"Щонайменше 5 людей поранено — такі попередні наслідки обстрілу Слов'янська. Серед поранених — 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні", - йдеться у повідомленні.
За словами Філашкіна, росіяни обстріляли місто сьогодні ввечері. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і 2 автомобілі.
"На місці працюють органи влади та відповідальні служби. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - резюмував голова ОВА.
Троє загиблих і 12 поранених, серед яких дитина – наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу07.10.24, 10:55 • 16098 переглядiв