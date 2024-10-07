Оккупанты обстреляли Славянск: 5 раненых, среди них 2-летняя девочка

Армия рф обстреляла Славянск. Пять человек ранены, среди них - 2-летняя девочка. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"По меньшей мере 5 человек ранены - таковы предварительные последствия обстрела Славянска. Среди раненых - 2-летняя девочка, она получила незначительные ранения и доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, россияне обстреляли город сегодня вечером. Повреждены 6 многоэтажек, предприятие, админздание и 2 автомобиля.

"На месте работают органы власти и ответственные службы. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" - резюмировал глава ОВА.

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