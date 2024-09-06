Окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині: поранено 59-річну жінку
Київ • УНН
6 вересня російські війська атакували селище Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина отримала поранення.
Вдень, 6 вересня, окупаційні війська рф вдарили по селищу Козацьке Новокаховської громади, що на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримала щонайменше людина. Про це розповіли у Херсонській ОВА, передає УНН.
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В обід окупаційні війська вкрили вогнем Козацьке Новокаховської громади. Через ворожий обстріл постраждала 59-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та поранення ніг
Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо
У Херсоні та області внаслідок атак російських дронів є нові постраждалі. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі Херсона і атакував з безпілотника місцевого жителя в Кіндійці.