Ворог продовжує атакувати Херсонщину дронами: у Херсоні скинув вибухівку на маршрутку, поранив чоловіка у Кіндійці

У Херсоні та області внаслідок атак російських дронів є нові постраждалі. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі Херсона і атакував з безпілотника місцевого жителя в Кіндійці. Про повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко у п'ятницю, пише УНН.

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"Сьогодні під час стоянки на кінцевій зупинці у Дніпровському районі міста була атакована 38-ма маршрутка. Ворог скинув на громадський транспорт вибухівку з дрона. За щасливим збігом обставин, всередині автобуса пасажирів не було. Незначні травми отримав водій. Він сам звернувся до медиків", - написав Мрочко у Telegram.

За даними ОВА, зранку у Кіндійці російська армія атакувала з дрона місцевого жителя. "Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника 55-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ноги. Він самостійно звернувся до лікарні. Йому надають меддопомогу", - вказали в ОВА у Telegram.

Доповнення

Також до однієї з херсонських лікарень, за даними Мрочка, доправлено ще одну поранену з Комишан. 77-річна жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Під час ворожого обстрілу потерпіла була на вулиці. Раніше повідомлялося про одну поранену жінку у Комишанах через атаку рф.

Війська рф вранці атакували Комишани на Херсонщині: поранено жінку