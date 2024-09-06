Враг продолжает атаковать Херсонскую область дронами: в Херсоне сбросил взрывчатку на маршрутку, ранил мужчину в Киндейке

В Херсоне и области в результате атак российских дронов есть новые пострадавшие. Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе Херсона и атаковал с беспилотника местного жителя в Киндейке. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня во время стоянки на конечной остановке в Днепровском районе города была атакована 38-я маршрутка. Враг сбросил на общественный транспорт взрывчатку с дрона. По счастливому стечению обстоятельств, внутри автобуса пассажиров не было. Незначительные травмы получил водитель. Он сам обратился к медикам", - написал Мрочко в Telegram.

По данным ОВА, утром в Киндейке российская армия атаковала с дрона местного жителя. "В результате сброса взрывчатки с беспилотника 55-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Он самостоятельно обратился в больницу. Ему оказывают медпомощь", - указали в ОВА в Telegram.

Дополнение

Также в одну из херсонских больниц, по данным Мрочко, доставлена еще одна раненая из Камышан. 77-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Во время вражеского обстрела потерпевшая была на улице. Ранее сообщалось об одной раненой женщине в Камышанах из-за атаки рф.

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