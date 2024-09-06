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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли Казацкое на Херсонщине: ранена 59-летняя женщина

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 13:50  •  7634 просмотра

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6 сентября российские войска атаковали поселок Казацкое Новокаховской общины Херсонской области. В результате обстрела по меньшей мере один человек получил ранения.

Днем, 6 сентября, оккупационные войска РФ ударили по  поселку Казацкое Новокаховской общины, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получил по меньшей мере человек. Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали 

В обед оккупационные войска укрыли огнем Казацкое Новокаховской громады. Из-за вражеского обстрела пострадала 59-летняя местная жительница. Она получила взрывную травму и ранения ног

- рассказали в ОВА. 

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

В Херсоне и области в результате атак российских дронов есть новые пострадавшие. Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе Херсона и атаковал с беспилотника местного жителя в Киндейке. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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