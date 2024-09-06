Оккупанты обстреляли Казацкое на Херсонщине: ранена 59-летняя женщина

Днем, 6 сентября, оккупационные войска РФ ударили по поселку Казацкое Новокаховской общины, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получил по меньшей мере человек. Об этом рассказали в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

В обед оккупационные войска укрыли огнем Казацкое Новокаховской громады. Из-за вражеского обстрела пострадала 59-летняя местная жительница. Она получила взрывную травму и ранения ног - рассказали в ОВА.

Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

В Херсоне и области в результате атак российских дронов есть новые пострадавшие. Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе Херсона и атаковал с беспилотника местного жителя в Киндейке.