Окупанти другу добу поспіль активно завдають авіаударів на Таврійському напрямку – Тарнавський
Київ • УНН
Російські війська посилили повітряні удари на Таврійському напрямку, здійснивши 35 повітряних вильотів; українські війська утримують свої позиції.
Російські окупанти збільшили інтенсивність авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія. Про повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.
Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія. Минулої доби окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл
За його даними, загальні втрати ворога на Таврійському напрямку минулої доби склали 488 осіб та 45 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артсистеми, 25 БпЛА, 2 автомобіля. Також уражено 2 важливих об’єкти противника.
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Доповнення
Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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