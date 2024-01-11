Окупанти другу добу поспіль активно завдають авіаударів на Таврійському напрямку – Тарнавський

Російські окупанти збільшили інтенсивність авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія. Про повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише УНН.

Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія. Минулої доби окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл - написав Тарнавський у Telegram.

За його даними, загальні втрати ворога на Таврійському напрямку минулої доби склали 488 осіб та 45 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артсистеми, 25 БпЛА, 2 автомобіля. Також уражено 2 важливих об’єкти противника.

Поля на авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону - вказав Тарнавський.

Доповнення

Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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