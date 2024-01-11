Оккупанты вторые сутки подряд активно наносят авиаудары на Таврическом направлении - Тарнавский

Российские оккупанты увеличили интенсивность авиаударов в операционной зоне ОСУВ Таврия. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

Вторые сутки подряд враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСУВ Таврия. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 35 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и осуществили 591 артобстрел - написал Тарнавский в Telegram.

По его данным, общие потери врага на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 488 человек и 45 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артсистемы, 25 БпЛА, 2 автомобиля. Также поражено 2 важных объекта противника.

Поля на авдеевском направлении - сотни единиц подбитой российской техники. Держим оборону - указал Тарнавский.

Дополнение

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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