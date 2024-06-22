Окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
Протягом доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників, а також ракетно-артилерійські обстріли, в результаті чого були зруйновані житлові будівлі та об'єкти інфраструктури.
У межах доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ворожі війська нанесли ракетний удар по Запорізькому району, а також здійснили 6 авіаційних ударів по П’ятихатках та Варварівці в Пологівському районі.
Крім того, впродовж бойових дій 146 безпілотників різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також було зафіксовано 17 обстрілів ракетно-артилерійськими системами, які припали на Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.
Додатково, 214 артобстрілів було виконано по територіям Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Вербового, Новоандріївки, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Щербаків.
Додамо
Внаслідок ворожих нападів, надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також, на жаль, у Пологівському районі загинув чоловік, а 4 людей у Пологівському районі та Запорізькому районі отримали поранення.
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