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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області

Київ • УНН

 • 31759 перегляди

Протягом доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників, а також ракетно-артилерійські обстріли, в результаті чого були зруйновані житлові будівлі та об'єкти інфраструктури.

Окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області

У межах доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворожі війська нанесли ракетний удар по Запорізькому району, а також здійснили 6 авіаційних ударів по П’ятихатках та Варварівці в Пологівському районі.

Крім того, впродовж бойових дій 146 безпілотників різних модифікацій атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Також було зафіксовано 17 обстрілів ракетно-артилерійськими системами, які припали на Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.

Додатково, 214 артобстрілів було виконано по територіям Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Вербового, Новоандріївки, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Щербаків.

Додамо

Внаслідок ворожих нападів, надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також, на жаль, у Пологівському районі загинув чоловік, а 4 людей у Пологівському районі та Запорізькому районі отримали поранення.

Ворожий удар фугасними авіабомбами по Запорізькій області: в ДСНС показали наслідки 21.06.24, 14:46 • 27336 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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