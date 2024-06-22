В пределах суток оккупанты 384 раза атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли ракетный удар по Запорожскому району, а также совершили 6 авиационных ударов по Пятихаткам и Варваровке в Пологовском районе.

Кроме того, в течение боевых действий 146 беспилотников различных модификаций атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Такое было зафиксировано 17 обстрелов ракетно-артиллерийскими системами, которые пришлись на малую Токмачку, Малиновку и Работино.

Дополнительно, 214 артобстрелов было выполнено по территориям Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, ивового, Новоандреевки, Новоивановки, Работиного, Левадного, Малиновки и Щербаковская.

Добавим

В результате вражеских нападений, поступило семь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Также, к сожалению, в Пологовском районе погиб мужчина, А4 человека в Пологовском районе и Запорожском районе получили ранения.

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