Окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Окупанти завдали 381 удару по Запорізькій області, завдавши ударів з повітря, БПЛА, РСЗВ і артилерії по 6 населених пунктах, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.
▪️174 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
▪️10 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
▪️196 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію захоплених земель - Центр нацспротиву 01.06.24, 16:38 • 37969 переглядiв