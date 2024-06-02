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Окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області

Окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 27636 перегляди

Окупанти завдали 381 удару по Запорізькій області, завдавши ударів з повітря, БПЛА, РСЗВ і артилерії по 6 населених пунктах, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

Впродовж доби окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.

▪️174 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

▪️10 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

▪️196 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію захоплених земель - Центр нацспротиву 01.06.24, 16:38 • 37969 переглядiв

Лілія Подоляк

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