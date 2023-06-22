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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Окупанти здійснили два обстріли прикордоння Сумщини

Київ • УНН

 • 596950 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. російські окупанти вночі та вранці здійснили 2 обстріли прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 6 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram, пише УНН.

Окупанти здійснили два обстріли прикордоння Сумщини

Цитата

Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли з міномету прикордоння області. Зафіксовано 6 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Хотінській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 4 вибухи.

У Зноб-Новгородській громаді був здійсненний мінометний обстріл, зафіксовано 2 вибухи.

"Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - додали в Сумській ОВА.

Нагадаємо

В Одеській області ударний дрон типу "Shahed-136", запущений російськими військами, у ніч на 22 червня влучив у складське приміщення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни цієї ночі могли робити пуски з літаків-носіїв "Кинджалів" - Повітряні сили

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