Окупанти здійснили два обстріли прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. російські окупанти вночі та вранці здійснили 2 обстріли прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 6 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram, пише УНН.
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Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли з міномету прикордоння області. Зафіксовано 6 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Хотінській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 4 вибухи.
У Зноб-Новгородській громаді був здійсненний мінометний обстріл, зафіксовано 2 вибухи.
"Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - додали в Сумській ОВА.
Нагадаємо
В Одеській області ударний дрон типу "Shahed-136", запущений російськими військами, у ніч на 22 червня влучив у складське приміщення.
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