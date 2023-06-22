Оккупанты совершили два обстрела приграничья Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. российские оккупанты ночью и утром совершили 2 обстрела приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 6 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
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Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела из миномета приграничья области. Зафиксировано 6 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская и Зноб-Новгородская общины", - говорится в сообщении.
Детали
В Хотинской громаде враг бил из минометов, зафиксировано 4 взрыва.
В Зноб-Новгородской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 2 взрыва.
"Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры", - добавили в Сумской ОГА.
Напомним
В Одесской области ударный дрон типа "Shahed-136", запущенный российскими войсками, в ночь на 22 июня попал в складское помещение.
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