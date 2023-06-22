росіяни цієї ночі могли робити пуски з літаків-носіїв "Кинджалів" - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Російські війська цієї ночі могли робити пуски ракет по Україні з літаків Міг-31, що є носіями ракет "Кинджал", наразі інформація уточнюється. Про це заявив у четвер речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
Як повідомив Ігнат, атака була комбінованою, але масштаб не такий масований, як раніше.
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"Це були і "шахеди", і був зліт літаків Ту-22м3,.. з Азовського моря були пуски ракет. А також, імовірно, були застосування також із МіГ-31. Зараз інформація уточнюється, і будемо вже мати остаточні дані, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31 - це "Кинджали" ті ж самі. Тому, уточнюємо інформацію", - сказав речник ПС ЗСУ.
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Уночі окупанти вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області.