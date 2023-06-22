россияне этой ночью могли делать пуски из самолетов-носителей "Кинжалов" - Воздушные силы

Как сообщил Игнат, атака была комбинированной, но масштаб не такой массированный, как раньше.

Цитата

"Это были и "шахеды", и был взлет самолетов Ту-22м3,.. с Азовского моря были пуски ракет. А также, предположительно, были применения также с МиГ-31. Сейчас информация уточняется, и будем уже иметь окончательные данные, что именно произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31 - это "Кинжалы" те же самые. Поэтому, уточняем информацию", - сказал спикер ВС ВСУ.

Напомним

Ночью оккупанты ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области.