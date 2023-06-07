Окупанти завдали авіаудари в районі Авдіївки - генерал Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що армія рф завдала авіаційних ударів в районі Авдіївки. За його словами, наступальних дій окупанти не проводили. Про це пише УНН із посиланням на Тарнавського в Telegram.
Цитата
“Авдіївка. Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як зазначив Тарнавський, Сили оборони України позбавляють окупантів можливостей наступати.
ЗСУ продовжують оборонну операцію та знищують російську армію, наголосив генерал.
Нагадаємо
23 травня багатоповерхівку в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. Після авіаудару було евакуйовано дев'ятеро людей.
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