Ще плюс 880: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 212 030 осіб, 3873 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3873 (+13) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17) од,
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- артилерійських систем – 3640 (+37) од,
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- РСЗВ – 594 (+4) од,
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- засоби ППО ‒ 352 (+1) од,
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- літаків – 314 (+1) од,
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- гелікоптерів – 299 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
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- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,
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- спеціальна техніка ‒ 492 (+3).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.