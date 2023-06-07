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Ще плюс 880: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 212 030 осіб, 3873 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 880: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3873 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17) од,
  • артилерійських систем – 3640 (+37) од,
  • РСЗВ – 594 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 352 (+1) од,
  • літаків – 314 (+1) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 492 (+3).

Доповнення

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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