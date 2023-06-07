Еще плюс 880: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 212 030 человек, 3873 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 212030 (+880) человек ликвидировано,
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- танков - 3873 (+13) ед,
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- боевых бронированных машин - 7560 (+17) ед,
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- артиллерийских систем – 3640 (+37) ед,
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- РСЗО – 594 (+4) ед,
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- средства ПВО - 352 (+1) ед,
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- самолетов – 314 (+1) ед,
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- вертолетов – 299 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7),
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- крылатые ракеты - 1171 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6349 (+17) ед,
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- специальная техника - 492 (+3).
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Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.