Оккупанты нанесли авиаудары в районе Авдеевки - генерал Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что армия рф нанесла авиационные удары в районе Авдеевки. По его словам, наступательных действий оккупанты не проводили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Тарнавского в Telegram.
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“Авдеевка. Противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.
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Как отметил Тарнавский, Силы обороны Украины лишают оккупантов возможностей наступать.
ВСУ продолжают оборонительную операцию и уничтожают российскую армию, подчеркнул генерал.
Напомним
23 мая многоэтажку в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. После авиаудара были эвакуированы девять человек.
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