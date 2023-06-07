Оккупанты нанесли авиаудары в районе Авдеевки - генерал Тарнавский

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“Авдеевка. Противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как отметил Тарнавский, Силы обороны Украины лишают оккупантов возможностей наступать.

ВСУ продолжают оборонительную операцию и уничтожают российскую армию, подчеркнул генерал.

Напомним

23 мая многоэтажку в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. После авиаудара были эвакуированы девять человек.



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