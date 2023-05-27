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Екіпаж "Білий Янгол" евакуював людей, які вижили після авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці

Екіпаж "Білий Янгол" евакуював людей, які вижили після авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці

Київ • УНН

 • 462758 перегляди

КИЇВ. 27 травня УНН. З Авдіївки "Білі Янголи" евакуювали людей, які вижили після авіаудару по багатоповерхівці. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Зазначається, що у будинку залишалося 9 людей, які жили серед руїн, поруч із похованими під уламками сусідами.

Серед евакуйованих – чоловік з інвалідністю. На дверях у своїй квартирі він вів літопис усіх подій від початку повномасштабного вторгнення рф під назвою "Дні та ночі війни".

Останній запис датований 23 травня: "Розбили будинок. Під завалами двоє людей".

Доповнення

23 травня житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета, дев'ять поверхів - до фундаменту.

За словами керівника Авдіївської міської ВА Віталія Барабаша, людей там вже не рятують ані міцні стіни будинків, ані розташування бомбосховищ - від ракет та ФАБів в Авдіївці не сховатися.

Нагадаємо

Екіпаж "Білий Янгол" вдруге потрапив під ворожий обстріл під час евакуації родини з чотирма дітьми з селища Нью-Йорк. Один з осколків зачепив 14-річну дівчинку, залишивши подряпину, інший застряг у бронежилеті співробітниці поліції. Попередньо, поліцейські отримали контузію.

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