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Экипаж "Белый Ангел" эвакуировал людей, которые выжили после авиаудара по многоэтажке в Авдеевке

Экипаж "Белый Ангел" эвакуировал людей, которые выжили после авиаудара по многоэтажке в Авдеевке

Киев • УНН

 • 462756 просмотра

КИЕВ. 27 мая УНН. Из Авдеевки "Белые Ангелы" эвакуировали людей, которые выжили после авиаудара по многоэтажке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Отмечается, что в доме оставалось 9 человек, которые жили среди руин, рядом с похороненными под обломками соседями.

Среди эвакуированных – человек с инвалидностью. На дверях в своей квартире он вел летопись всех событий от начала полномасштабного вторжения рф под названием "Дни и ночи войны".

Последняя запись датирована 23 мая: "Разбили дом. Под завалами два человека".

Дополнение

23 мая жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета, девять этажей - до фундамента.

По словам руководителя Авдеевской городской ВА Виталия Барабаша, людей там уже не спасают ни крепкие стены домов, ни расположение бомбоубежищ - от ракет и ФАБов в Авдеевке не спрятаться.

Напомним

Экипаж "Белый Ангел" во второй раз попал под вражеский обстрел во время эвакуации семьи с четырьмя детьми из поселка Нью-Йорк. Один из осколков задел 14-летнюю девочку, оставив царапину, другой застрял в бронежилете сотрудницы полиции. Предварительно, полицейские получили контузию.

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