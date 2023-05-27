Экипаж "Белый Ангел" эвакуировал людей, которые выжили после авиаудара по многоэтажке в Авдеевке

Детали

Отмечается, что в доме оставалось 9 человек, которые жили среди руин, рядом с похороненными под обломками соседями.

Среди эвакуированных – человек с инвалидностью. На дверях в своей квартире он вел летопись всех событий от начала полномасштабного вторжения рф под названием "Дни и ночи войны".

Последняя запись датирована 23 мая: "Разбили дом. Под завалами два человека".

Дополнение

23 мая жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета, девять этажей - до фундамента.

По словам руководителя Авдеевской городской ВА Виталия Барабаша, людей там уже не спасают ни крепкие стены домов, ни расположение бомбоубежищ - от ракет и ФАБов в Авдеевке не спрятаться.

Напомним

Экипаж "Белый Ангел" во второй раз попал под вражеский обстрел во время эвакуации семьи с четырьмя детьми из поселка Нью-Йорк. Один из осколков задел 14-летнюю девочку, оставив царапину, другой застрял в бронежилете сотрудницы полиции. Предварительно, полицейские получили контузию.