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Російська ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку в Авдіївці: під завалами може бути до п'яти осіб

Російська ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку в Авдіївці: під завалами може бути до п'яти осіб

Київ • УНН

 • 574148 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Окупанти атакували Авдіївку і зруйнували дев'ятиповерхівку. Як повідомив керівник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш, під завалами може бути до п'яти осіб, передає УНН.

Деталі

За словами Барабаша, житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета, дев'ять поверхів - до фундаменту.

"Під завалами - дві людини, але може бути до п‘яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка - у важкому стані", - повідомив голова Авдіївської МВА.

Додамо

Барабаш також наголосив, що людей вже не рятують ані міцні стіни будинків, ані розташування бомбосховищ - від ракет та ФАБів в Авдіївці не сховатися.

"Треба лише евакуюватися! Адже під важкими плитами, руїнами будівель можна поховати себе навічно. Така страшна смерть чатує на кожного, хто досі залишається у місті. Небезпечно всюди! Збережіть життя! Виїжджайте!" - резюмував голова Ардіївської МВА.

Раніше

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Авдіївка у Донецькій області зазнала ворожого авіаракетного удару, відомо про двох поранених.

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