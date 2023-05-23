Авдіївка зазнала ворожого авіаракетного удару, є руйнування багатоповерхівки і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Авдіївка у Донецькій області зазнала ворожого авіаракетного удару, відомо про двох поранених, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці. Його наслідки ви бачите на світлинах", - написав він, показавши фото з частково зруйнованою багатоповерхівкою.
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Голова ОВА наголосив, що "російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто".
"Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі. І люди, які там залишаються - а це понад 1700 осіб - щоденно наражають себе на смертельну небезпеку", - зауважив Кириленко.
Він підкреслив, що "можливості й засоби для евакуації є". "Усі цивільні мають покинути зону активних бойових дій. Життя - безцінне. Евакуюйтеся!" - закликав голова ОВА.
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