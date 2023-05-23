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Авдеевка подверглась вражескому авиаракетному удару, есть разрушения многоэтажки и раненые

Киев • УНН

 • 446116 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Авдеевка в Донецкой области подверглась вражескому авиаракетному удару, известно о двух раненых, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По меньшей мере два человека ранены в результате авиаракетного удара по Авдеевке. Его последствия вы видите на фотографиях", - написал он, показав фото с частично разрушенной многоэтажкой.

Детали

Глава ОВА подчеркнул, что "российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город".

"Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает рашистское нашествие. В своем стремлении ее покорить рашисты прибегают к тактике выжженной земли. И люди, которые там остаются - а это более 1700 человек - ежедневно подвергают себя смертельной опасности", - отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что "возможности и средства для эвакуации есть". "Все гражданские должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь - бесценна. Эвакуируйтесь!" - призвал глава ОВА.

Напомним

Утром россияне ударили по Торецку, повреждены школа, пристройка к храму и многоэтажки.

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