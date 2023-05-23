Авдеевка подверглась вражескому авиаракетному удару, есть разрушения многоэтажки и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Авдеевка в Донецкой области подверглась вражескому авиаракетному удару, известно о двух раненых, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"По меньшей мере два человека ранены в результате авиаракетного удара по Авдеевке. Его последствия вы видите на фотографиях", - написал он, показав фото с частично разрушенной многоэтажкой.
Детали
Глава ОВА подчеркнул, что "российские оккупационно-террористические войска продолжают системно и методично разрушать город".
"Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает рашистское нашествие. В своем стремлении ее покорить рашисты прибегают к тактике выжженной земли. И люди, которые там остаются - а это более 1700 человек - ежедневно подвергают себя смертельной опасности", - отметил Кириленко.
Он подчеркнул, что "возможности и средства для эвакуации есть". "Все гражданские должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь - бесценна. Эвакуируйтесь!" - призвал глава ОВА.
Напомним
Утром россияне ударили по Торецку, повреждены школа, пристройка к храму и многоэтажки.