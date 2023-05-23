Российская ракета разрушила девятиэтажку в Авдеевке: под завалами может быть до пяти человек

Детали

По словам Барабаша, жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета, девять этажей - до фундамента.

"Под завалами - два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии", - сообщил глава Авдеевской МВА.

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Барабаш также подчеркнул, что людей уже не спасают ни крепкие стены домов, ни расположение бомбоубежищ - от ракет и ФАБов в Авдеевке не спрятаться.

"Надо только эвакуироваться! Ведь под тяжелыми плитами, руинами зданий можно похоронить себя навечно. Такая страшная смерть подстерегает каждого, кто до сих пор остается в городе. Опасно везде! Сохраните жизнь! Выезжайте!" - резюмировал председатель Ардеевской МВА.

Ранее

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, Авдеевка в Донецкой области подверглась вражескому авиаракетному удару, известно о двух раненых.