Екіпаж "Білий Янгол" вдруге потрапив під ворожий обстріл під час евакуації на Бахмутському напрямку

Цитата

«Обстріл стався вчора, 24 травня, під час виїзду з Нью-Йорка. Снаряд розірвався позаду автомобіля. Вибух був такої сили, що осколки пробили броню в автомобілі. У цей момент в машині було 11 людей: п’ятеро правоохоронців і родина – мама, бабуся й четверо дітей віком від майже 2 років до 14-ти», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що один з осколків зачепив 14-річну дівчинку, залишивши подряпину, інший застряг у бронежилеті співробітниці поліції.

«У критичній ситуації правоохоронці діяли зібрано та рішуче. Не збавляючи ходу, вивезли людей з-під вогню та доставили у безпечне місце. Дорогою надали першу допомогу дитині. Лише після того, як родину передали під опіку соціальних служб і волонтерів, співробітники поліції пройшли медичне обстеження. За попередніми даними, поліцейські отримали контузію», - інформує поліція.

Як нагадує поліція, 15 травня «білі янголи» постраждали внаслідок удару поблизу Часового Яру, проте одразу повернулися до роботи.

Доповнення

Хлопчика Назара із мамою та бабусею вивезла з Бахмута евакуаційна група "Білий Янгол".