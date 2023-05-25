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Экипаж "Белый Ангел" второй раз попал под вражеский обстрел во время эвакуации на Бахмутском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Экипаж «Белый Ангел» во второй раз попал под вражеский обстрел во время эвакуации семьи с четырьмя детьми из поселка Нью-Йорк. Один из осколков задел 14-летнюю девочку, оставив царапину, другой застрял в бронежилете сотрудницы полиции. Предварительно, полицейские получили контузию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Цитата

«Обстрел произошел вчера, 24 мая, во время выезда из Нью-Йорка. Снаряд разорвался позади автомобиля. Взрыв был такой силы, что осколки пробили броню в автомобиле. В этот момент в машине было 11 человек: пять’правоохранителей и семья – мама, бабушка и четверо детей в возрасте от почти 2 лет до 14-ти», - говорится в сообщении.

Сообщается, что один из осколков задел 14-летнюю девочку, оставив царапину, другой застрял в бронежилете сотрудницы полиции.

«В критической ситуации правоохранители действовали собранно и решительно. Не сбавляя хода, вывезли людей из-под огня и доставили в безопасное место. По дороге оказали первую помощь ребенку. Только после того, как семью передали под опеку социальных служб и волонтеров, сотрудники полиции прошли медицинское обследование. По предварительным данным, полицейские получили контузию», - информирует полиция.

Как напоминает полиция, 15 мая «белые ангелы» пострадали в результате удара вблизи Часового Яра, однако сразу вернулись к работе.

Дополнение

Мальчика Назара с мамой и бабушкой вывезла из Бахмута эвакуационная группа "Белый Ангел".

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