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Окупанти вночі вдарили по Миколаївщині: в ОВА розповіли деталі

Окупанти вночі вдарили по Миколаївщині: в ОВА розповіли деталі

Київ • УНН

 • 212295 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вночі накрили вогнем Баштанський район Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує УНН.

Цитата

"Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, вночі, 11 листопада, орієнтовно о 00:30 були обстріли території, прилеглої до одного з населених пунктів громади. Постраждалих немає", - написав він в Telegram. 

Що стосується нічної атаки на облцентр, то Кім уточнив, що Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу близько 3:05, "попередньо, із зенітно-реактивної системи С-300". Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок. Окрім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовані поруч.

Деталі

За інформацією очільника регіону, ситуація в районах така:

Миколаївський район:

  • Вчора, 10 листопада, орієнтовно після 16:00 під ворожими обстрілами була Шевченківська громада. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.
  • Ввечері, 10 листопада, орієнтовно о 20:00 ворог завдавав ударів по території Мішково-Погорілівської громади. Влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку в обласному центрі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Telegram показав відео наслідків удару армії рф по житловій багатоповерхівці у Миколаєві, зазначивши, що це цинічна відповідь держави-терориста на успіхи українських захиників на фронті.

У Миколаєві рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування внаслідок ворожого удару 5-поверхового житлового будинку. 

Українські Національні Новини

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