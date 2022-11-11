Окупанти вночі вдарили по Миколаївщині: в ОВА розповіли деталі

Цитата

"Тривають обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, вночі, 11 листопада, орієнтовно о 00:30 були обстріли території, прилеглої до одного з населених пунктів громади. Постраждалих немає", - написав він в Telegram.

Що стосується нічної атаки на облцентр, то Кім уточнив, що Миколаїв вкотре зазнав ворожого ракетного обстрілу близько 3:05, "попередньо, із зенітно-реактивної системи С-300". Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий житловий будинок. Окрім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, які розташовані поруч.

Деталі

За інформацією очільника регіону, ситуація в районах така:

Миколаївський район:



Вчора, 10 листопада, орієнтовно після 16:00 під ворожими обстрілами була Шевченківська громада. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.



Ввечері, 10 листопада, орієнтовно о 20:00 ворог завдавав ударів по території Мішково-Погорілівської громади. Влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає.



У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку в обласному центрі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Telegram показав відео наслідків удару армії рф по житловій багатоповерхівці у Миколаєві, зазначивши, що це цинічна відповідь держави-терориста на успіхи українських захиників на фронті.

У Миколаєві рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування внаслідок ворожого удару 5-поверхового житлового будинку.