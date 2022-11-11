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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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"Цинічна відповідь на наші успіхи на фронті": Зеленський показав відео з місця удару армії рф по Миколаєву

"Цинічна відповідь на наші успіхи на фронті": Зеленський показав відео з місця удару армії рф по Миколаєву

Київ • УНН

 • 337324 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Telegram показав відео наслідків удару армії рф по житловій багатоповерхівці у Миколаєві, зазначивши, що це цинічна відповідь держави-терориста на успіхи українських захиників на фронті, пише УНН.

Цитата

"Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені", - зазначив Зеленський.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, додав він.

"росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - наголосив Глава держави.

Раніше

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку в Миколаєві, відомо про двох загиблих.

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