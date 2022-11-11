Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: в ОВА рассказали детали

Цитата

"Идут обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Так, ночью, 11 ноября, ориентировочно в 00:30 были обстрелы территории, прилегающей к одному из населенных пунктов громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

Что касается ночной атаки на облцентр, то Ким уточнил, что Николаев в очередной раз подвергся вражеским ракетным обстрелам около 3:05, "предварительно, из зенитно-реактивной системы С-300". Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Кроме того, повреждения получили жилые дома, которые расположены рядом.

Детали

По информации главы региона, ситуация в районах такова:

Николаевский район:



Вчера, 10 ноября, ориентировочно после 16:00 под вражескими обстрелами была Шевченковская громада. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.



Вечером, 10 ноября, ориентировочно в 20:00 враг наносил удары по территории Мишково-Погореловской громады. Попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет.



В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram сообщил о попадании российской ракеты в многоэтажку в областном центре.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Telegram показал видео последствий удара армии рф по жилой многоэтажке в Николаеве, отметив, что это циничный ответ государства-террориста на успехи украинских защитников на фронте.

В Николаеве спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте разрушения в результате вражеского удара 5-этажного жилого дома.