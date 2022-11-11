Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: в ОВА рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня ночью накрыли огнем Баштанский район Николаевской области. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует УНН.
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"Идут обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Так, ночью, 11 ноября, ориентировочно в 00:30 были обстрелы территории, прилегающей к одному из населенных пунктов громады. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.
Что касается ночной атаки на облцентр, то Ким уточнил, что Николаев в очередной раз подвергся вражеским ракетным обстрелам около 3:05, "предварительно, из зенитно-реактивной системы С-300". Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Кроме того, повреждения получили жилые дома, которые расположены рядом.
Детали
По информации главы региона, ситуация в районах такова:
Николаевский район:
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- Вчера, 10 ноября, ориентировочно после 16:00 под вражескими обстрелами была Шевченковская громада. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.
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- Вечером, 10 ноября, ориентировочно в 20:00 враг наносил удары по территории Мишково-Погореловской громады. Попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет.
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В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram сообщил о попадании российской ракеты в многоэтажку в областном центре.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Telegram показал видео последствий удара армии рф по жилой многоэтажке в Николаеве, отметив, что это циничный ответ государства-террориста на успехи украинских защитников на фронте.
В Николаеве спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте разрушения в результате вражеского удара 5-этажного жилого дома.