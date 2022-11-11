Удар по багатоповерхівці у Миколаєві: під завалами шукають людей

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Зруйновано частину будівлі з 5-го по 1-й поверх. Під завалом можливо знаходяться люди", - повідомили у ДСНС.

Від ДСНС залучено 13 одиниць техніки та 68 рятувальників.

Нагадаємо

У ніч на 11 листопада внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в 5-ти поверховий житловий будинок у Миколаєві. Відомо про двох загиблих.