Удар по многоэтажке в Николаеве: под завалами ищут людей

Детали

"Разрушена часть здания с 5-го по 1-й этаж. Под завалом возможно находятся люди", - сообщили в ГСЧС.

От ГСЧС привлечено 13 единиц техники и 68 спасателей.

Напомним

В ночь на 11 ноября вследствие вражеского обстрела произошло попадание в 5-ти этажный жилой дом в Николаеве. Известно о двух погибших.