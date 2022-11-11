Удар по многоэтажке в Николаеве: под завалами ищут людей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Николаеве спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте разрушения в результате вражеского удара 5-этажного жилого дома, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Разрушена часть здания с 5-го по 1-й этаж. Под завалом возможно находятся люди", - сообщили в ГСЧС.
От ГСЧС привлечено 13 единиц техники и 68 спасателей.
Напомним
В ночь на 11 ноября вследствие вражеского обстрела произошло попадание в 5-ти этажный жилой дом в Николаеве. Известно о двух погибших.