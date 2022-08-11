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Окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС: влучили неподалік від першого енергоблока, ситуація загострюється

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться в місті Енергодар. Під час останнього обстрілу окупаційні війська влучили неподалік від першого енергоблока. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому», інформує УНН.

Окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС: влучили неподалік від першого енергоблока, ситуація загострюється

Цитата

«Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення. Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків», - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) у заяві у середу закликали росію повернути під контроль України Запорізьку АЕС. 

Сьогодні російські окупанти знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

російська федерація розпочала процес підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

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