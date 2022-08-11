Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС: попали неподалеку от первого энергоблока, ситуация обостряется
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся в городе Энергодар. Во время последнего обстрела оккупационные войска попали недалеко от первого энергоблока. Об этом сообщает прессслужба «Энергоатома», информирует УНН.
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«Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем неподалеку от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков», - говорится в сообщении.
Дополнение
Главы МИД стран "Группы семи" (G7) в заявлении в среду призвали россия вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС.
Сегодня российские оккупанты вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
российская федерация начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключение ее от украинской.