Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС: попали неподалеку от первого энергоблока, ситуация обостряется

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«Захватчики снова попали на территорию атомной электростанции, попав совсем неподалеку от первого энергоблока. Они повредили насосную станцию ​​хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков», - говорится в сообщении.

Дополнение

Главы МИД стран "Группы семи" (G7) в заявлении в среду призвали россия вернуть под контроль Украины Запорожскую АЭС.

Сегодня российские оккупанты вновь обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

российская федерация начала процесс подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме и отключение ее от украинской.