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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Окупанти вдарили по Балаклії: одна людина загинула, ще вісім - поранено

Київ • УНН

 • 307907 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є жертва та поранені, передає УНН.

Окупанти вдарили по Балаклії: одна людина загинула, ще вісім - поранено

Цитата

"Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених, - повідомив Синєгубов.

За його словами, на місцях працюють усі профільні служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через постійні обстріли на Харківщині може бути оголошена примусова евакуація

Нагадаємо

За словами Синєгубова, кількість обстрілів Харківщини збільшується. Внаслідок вчорашніх обстрілів області загинуло дві людини, 3 – отримали поранення.

Українські Національні Новини

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