Окупанти вдарили по Балаклії: одна людина загинула, ще вісім - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є жертва та поранені, передає УНН.
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"Російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених, - повідомив Синєгубов.
За його словами, на місцях працюють усі профільні служби.
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Нагадаємо
За словами Синєгубова, кількість обстрілів Харківщини збільшується. Внаслідок вчорашніх обстрілів області загинуло дві людини, 3 – отримали поранення.