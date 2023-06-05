Оккупанты ударили по Балаклее: один человек погиб, еще восемь - ранены

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"Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых", - сообщил Синегубов.

По его словам, на местах работают все профильные службы.

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Напомним

По словам Синегубова, количество обстрелов Харьковщины увеличивается. Вследствие вчерашних обстрелов области погибло два человека, 3 – получили ранения.