Оккупанты ударили по Балаклее: один человек погиб, еще восемь - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть жертва и раненые, передает УНН.
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"Российские оккупанты ударили по Балаклее. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых", - сообщил Синегубов.
По его словам, на местах работают все профильные службы.
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Напомним
По словам Синегубова, количество обстрелов Харьковщины увеличивается. Вследствие вчерашних обстрелов области погибло два человека, 3 – получили ранения.