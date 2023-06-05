Окупанти помітно збільшили кількість обстрілів Харківщини
Київ • УНН
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Останнім часом кількість обстрілів Харківщини збільшилась. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області. 2 людини загинули, 3 – отримали поранення.
Також, окупанти постійно намагаються випробувати українські позиції на міць. Не закінчуються спроби загарбників провести свої ДРГ через кордон на півночі області, але щоразу ворог зазнає невдач та втрат.
“Попри все працюємо над відновленням руйнувань завданих ворогом. Вчора провели зустріч з 18 послами країн-міжнародних партнерів України. Обговорювали відновлення житлового фонду м. Ізюм. Плануємо відновити ті будинки, які не мають серйозних руйнувань, до початку опалювального сезону”, - каже Синєгубов.
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Нагадаємо
Сьогодні диверсійно-розвідувальна група здійснила невдалу спробу проникнення в Харківську область.