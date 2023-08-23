Окупанти в Криму готуються до блекауту - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. росіяни в тимчасово окупованому Криму видали розпорядження всім готелям та санаторіям придбати генератори, на випадок блекауту. Про це повідомив у середу речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.
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“Готуються до блекауту: окупанти в Криму видали розпорядження - всім готелям та санаторіям придбати автономні джерела (живлення-ред.) - генератори”, - написав він
За його словами, за останній тиждень на півострові відбулися два масштабні відключення світла.
Доповнення
Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило знищення у 23 серпня на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму російського комплексу С-400.
Також 22 серпня в окупованому Криму була "бавовна" - у Севастополі чули вибухи та автоматні черги.