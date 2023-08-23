Оккупанты в Крыму готовятся к блэкауту - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. россияне во временно оккупированном Крыму издали распоряжение всем отелям и санаториям приобрести генераторы, на случай блэкаута. Об этом сообщил в среду представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“Готовятся к блэкауту: оккупанты в Крыму издали распоряжение - всем отелям и санаториям приобрести автономные источники (питания - ред.) - генераторы”, - написал он
По его словам, за последнюю неделю на полуострове произошли два масштабных отключения света.
Дополнение
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило уничтожение 23 августа на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму российского комплекса С-400.
Также 22 августа в оккупированном Крыму был "хлопок" - в Севастополе слышали взрывы и автоматные очереди.