Окупанти намагаються оточити сили ООС на Донбасі: Арестович заявив, що спроба буде марною
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти намагаються оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович під час брифінгу заявив, що для ворога в цьому регіоні складається несприятлива ситуація, тому спроба оточення буде марною, пише УНН.
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"Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар - Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде", - заявив він.
Деталі
Арестович заявив, що із 9 оперативних напрямків окупантів, наразі залишилося лише два з половиною.
Зокрема, ворог боїться застосовувати бойову авіацію біля України, крім як у зоні ООС. Тому що їх постійно знищують українські ППО.
Додамо
Минулої доби на Донбасі українські військові відбили дев’ять атак окупантів.
Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,9 тис. осіб, 698 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.