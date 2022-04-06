У зоні ООС українські військові відбили 9 атак російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Донбасі українські військові відбили дев’ять атак окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Українські захисники знищили:
· 4 танки;
· 24 одиниці броньованої техніки;
· 20 одиниць автомобільної техніки;
· 5 артилерійських систем противника.
Також наші військові захопили один російський танк.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників ворога.
Нагадаємо
Повітряні сили української армії збили вісім крилатих російських ракет.