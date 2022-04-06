В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Донбассе украинские военные отбили девять атак оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Украинские защитники уничтожили:
· 4 танка;
· 24 единицы бронированной техники;
· 20 единиц автомобильной техники;
· 5 артиллерийских систем противника.
Также наши военные захватили один русский танк.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников врага.
Напомним
Воздушные силы украинской армии сбили восемь российских крылатых ракет.