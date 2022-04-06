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В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов

Киев • УНН

 • 240368 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Донбассе украинские военные отбили девять атак оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак российских оккупантов

Детали

Украинские защитники уничтожили: 

· 4 танка;

· 24 единицы бронированной техники;

· 20 единиц автомобильной техники;

· 5 артиллерийских систем противника.

Также наши военные захватили один русский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников врага.

Напомним 

Воздушные силы украинской армии сбили восемь российских крылатых ракет.

Украинские Национальные Новости

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