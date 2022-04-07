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Оккупанты пытаются окружить силы ООС на Донбассе: Арестович заявил, что попытка будет бесполезной

Киев • УНН

 • 134105 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты пытаются окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время брифинга заявил, что для врага в этом регионе складывается неблагоприятная ситуация, поэтому попытка окружения будет бесполезной, пишет УНН.

Оккупанты пытаются окружить силы ООС на Донбассе: Арестович заявил, что попытка будет бесполезной

Цитата

"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар - Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думаю, что попытка окажется бесполезной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", - заявил он.

Детали 

Арестович заявил, что из 9 оперативных направлений оккупантов, пока осталось только два с половиной.

В частности, враг боится применять боевую авиацию возле Украины, кроме как в зоне ООС. Потому что их постоянно уничтожают украинские ПВО.

Добавим

За прошлые сутки на Донбассе украинские военные отбили девять атак оккупантов.

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотен единиц другой военной техники.

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