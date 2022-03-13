Окупанти намагаються обманом "евакуювати" українців до РФ чи РБ, залучають навіть священників - Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Окупанти шляхом обману намагаються змусити цивільне населення в тимчасово окупованих містах України сісти в "евакуаційні автобуси", які за задумом мають прямувати до Росії чи Білорусі. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.
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"Ми вже не перший день стикаємось з брехливою риторикою російської сторони, з якою погоджувались відповідні зелені коридори. Водночас ми формуємо колони, ми сповіщаємо місцеве населення. Водночас через те, що російська сторона не має жодних намірів допустити цієї евакуації, робиться все можливе для зриву наших евакуаційних рейсів. Тим часом ми спостерігаємо випадки, шляхом обману змусити цивільне населення сісти в евакуаційні автобуси організовані агресором які за задумом мають прямувати на підконтрольні території чи то РФ чи РБ", - сказав Єнін.
"Часом до цієї діяльності залучаються навіть священнослужителі Московського патріархату. Буквально вчора зазначений випадок було зафіксовано в Бородянці", - повідомив він.
Деталі
Говорячи щодо ситуації в Мелітополі, заступник міністра заявив, що РФ "встановлює репресивні механізми" та "намагається подавити ричаги спротиву", вдаючись до залякування мешканців.
На питання про те, що відомо про мера Мелитоля, він повідомив що на данному етапі, відомо що він утримується російською окупаційною владою, українськими спецслужбами вживаються певні заходи для його можливого звільнення.
Нагадаємо
Група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський мер живий, але його катують.
Пізніше окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.