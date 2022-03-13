Оккупанты пытаются обманом "эвакуировать" украинцев в РФ или РБ, привлекают даже священников - Енин

Цитата

"Мы уже не первый день сталкиваемся с лживой риторикой российской стороны, с которой согласовывались соответствующие зеленые коридоры. В то же время мы формируем колонны, мы оповещаем местное население. В то же время из-за того, что российская сторона не имеет никаких намерений допустить этой эвакуации, делается все возможное для срыва наших эвакуационных рейсов. Между тем мы наблюдаем случаи, путем обмана заставить гражданское население сесть в эвакуационные автобусы организованные агрессором которые по замыслу должны направляться на подконтрольные территории то ли РФ или РБ", - сказал Енин.

"Временем к этой деятельности привлекаются даже священнослужители Московского патриархата. Буквально вчера указанный случай был зафиксирован в Бородянке", - сообщил он.

Детали

Говоря о ситуации в Мелитополе, заместитель министра заявил, что РФ "устанавливает репрессивные механизмы" и "пытается подавить рычаги сопротивления", прибегая к запугиванию жителей.

На вопрос о том, что известно о мэра Мелитоля, он сообщил что на данном этапе, известно, что он удерживается российской оккупационной властью, украинскими спецслужбами предпринимаются определенные меры для его возможного освобождения.

Напомним

Группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

Ка ксообщил президент Украины Владимир Зеленский мэр жив, но его пытают.

Позднее оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.