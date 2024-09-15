Оголошено про нову кількість загиблих внаслідок війни Ізраїлю та збройного формування ХАМАС
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я ХАМАС повідомило про 41 206 загиблих у Газі з початку війни. За останню добу загинуло 24 особи, а загальна кількість поранених сягнула 95 337.
Міністерство охорони здоров'я ХАМАС, ісламістського руху при владі в секторі Газа, оголосило в неділю нову кількість смертей у 41 206 осіб на території Палестини з початку війни з Ізраїлем. Пише УНН із посиланням на Barron's.
У неділю міністерство охорони здоров'я Гази, керованої ХАМАСом, повідомило, що у війні між Ізраїлем і палестинськими бойовиками, яка триває вже 12-й місяць, було вбито щонайменше 41 206 людей.
Щонайменше 24 людини були вбиті за останні 24 години;
95 337 людей були поранені в секторі Газа з початку війни, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня.
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