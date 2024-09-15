Объявлено о новом количестве погибших в результате войны Израиля и вооруженного формирования ХАМАС
Киев • УНН
Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило о 41 206 погибших в Газе с начала войны. За последние сутки погибло 24 человека, а общее количество раненых достигло 95 337.
Министерство здравоохранения ХАМАС, исламистского движения у власти в секторе Газа, объявило в воскресенье новое количество смертей в 41 206 человек на территории Палестины с начала войны с Израилем. Пишет УНН со ссылкой на Barron's.
В воскресенье министерство здравоохранения Газы, управляемой ХАМАСом, сообщило, что в войне между Израилем и палестинскими боевиками, которая длится уже 12-й месяц, было убито по меньшей мере 41 206 человек.
По меньшей мере 24 человека были убиты за последние 24 часа;
95 337 человек были ранены в секторе Газа с начала войны, когда боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября.
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