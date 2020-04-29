ОГП розпочав провадження щодо недотримання правил карантину у Лук’янівському СІЗО

“Офісом Генерального прокурора внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ст. 325 КК України), що були виявлені Уповноваженою Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Омбудсмен звернулася до Офісу Генерального прокурора і вказала на ймовірні порушення карантинних заходів, що можуть спричинити загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Київському СІЗО. В установі утримується понад 2,4 тис ув’язнених та щоденно працює понад 420 осіб персоналу, а, отже розповсюдження інфекції в умовах ізоляції матиме тяжкі наслідки.

Зокрема, адміністрація установи не забезпечила засобами індивідуального захисту ув’язнених, які направляються до судів або на проведення слідчих дій та необхідну їх ізоляцію після повернення. З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора до судів було доставлено 1648 осіб.

Крім того, медична частина СІЗО виявилася не підготовленою до роботи в умовах карантину, персонал слідчого ізолятора та медичні працівники, не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей та передач для утримуваних осіб.

Нагадаємо, прокуратура ініціювала розслідування щодо недотримання службовими особами ДУ “Київський слідчий ізолятор” санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, у ДУ “Київський слідчий ізолятор” не виконують план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19.