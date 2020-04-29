ОГП розпочав провадження щодо недотримання правил карантину у Лук’янівському СІЗО

ukru
Ексклюзив
11:44 • 4068 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 64773 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 107257 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 109893 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 168575 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140059 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147757 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148749 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129374 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183307 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 38252 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 127697 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113910 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 114133 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 102509 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 4107 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 64793 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 107263 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 109898 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 102509 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 544 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105903 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106430 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124029 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140475 перегляди
Актуальне
ОГП розпочав провадження щодо недотримання правил карантину у Лук’янівському СІЗО

ОГП розпочав провадження щодо недотримання правил карантину у Лук’янівському СІЗО

Київ • УНН

 • 15789 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за зверненням омбудсмена щодо недотримання правил карантину у ДУ “Київський слідчий ізолятор”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“Офісом Генерального прокурора внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам (ст. 325 КК України), що були виявлені Уповноваженою Верховної Ради з прав людини під час моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Омбудсмен звернулася до Офісу Генерального прокурора і вказала на ймовірні порушення карантинних заходів, що можуть спричинити загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Київському СІЗО. В установі утримується понад 2,4 тис ув’язнених та щоденно працює понад 420 осіб персоналу, а, отже розповсюдження інфекції в умовах ізоляції матиме тяжкі наслідки.

Зокрема, адміністрація установи не забезпечила засобами індивідуального захисту ув’язнених, які направляються до судів або на проведення слідчих дій та необхідну їх ізоляцію після повернення. З моменту введення в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора до судів було доставлено 1648 осіб.

Крім того, медична частина СІЗО виявилася не підготовленою до роботи в умовах карантину, персонал слідчого ізолятора та медичні працівники, не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, а також правила прийому посилок, бандеролей та передач для утримуваних осіб.

Нагадаємо, прокуратура ініціювала розслідування щодо недотримання службовими особами ДУ “Київський слідчий ізолятор” санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, у ДУ “Київський слідчий ізолятор” не виконують план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32