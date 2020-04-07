Прокуратура розслідує недотримання в Лук’янівському СІЗО заходів щодо запобігання поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура ініціювала розслідування щодо недотримання службовими особами ДУ “Київський слідчий ізолятор” санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За результатом сьогоднішнього візиту Омбудсмена Людмили Денісової в ДУ “Київський слідчий ізолятор” прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування щодо виявлених фактів недотримання службовими особами установи санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусу", - написала Максимець.
Вона зауважила, що лише тиждень тому за участі представника прокуратури, київської міської медичної служби та адміністрації СІЗО була проведена екстрена нарада щодо готовності установи реагувати на сьогоднішні виклики, пов’язані з коронавірусом.
"За інформацією СІЗО, в установі в наявності близько 4 тис. медичних масок, якими забезпечуються як персонал, так і ув’язнені, і в обов’язковому порядку ті, що беруть участь у судових засіданнях", - зазначила Максимець.
Також був проведений моніторинг смертності засуджених та осіб, узятих під варту, які перебували в Київському слідчому ізоляторі з початку року.
"Жодного випадку смерті ув’язненого, яка була б пов’язана з гострою респіраторною хворобою, за цей час в установі не трапилося“, - повідомила Максимець.
Нагадаємо, у ДУ “Київський слідчий ізолятор” не виконують план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19.