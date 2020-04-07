Прокуратура розслідує недотримання в Лук’янівському СІЗО заходів щодо запобігання поширення COVID-19

ukru
16:58 • 52798 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 127324 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 220733 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 223134 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 224435 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216577 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188888 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185209 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145649 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150073 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106880 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141854 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148430 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126986 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240254 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 220731 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 223132 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 224434 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216575 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 35021 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 16213 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126986 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141854 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111934 перегляди
Актуальне
Прокуратура розслідує недотримання в Лук’янівському СІЗО заходів щодо запобігання поширення COVID-19

Прокуратура розслідує недотримання в Лук’янівському СІЗО заходів щодо запобігання поширення COVID-19

Київ • УНН

 • 13753 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура ініціювала розслідування щодо недотримання службовими особами ДУ “Київський слідчий ізолятор” санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“За результатом сьогоднішнього візиту Омбудсмена Людмили Денісової в ДУ “Київський слідчий ізолятор” прокуратура міста Києва ініціювала проведення службового розслідування щодо виявлених фактів недотримання службовими особами установи санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусу", - написала Максимець.

Вона зауважила, що лише тиждень тому за участі представника прокуратури, київської міської медичної служби та адміністрації СІЗО була проведена екстрена нарада щодо готовності установи реагувати на сьогоднішні виклики, пов’язані з коронавірусом.

"За інформацією СІЗО, в установі в наявності близько 4 тис. медичних масок, якими забезпечуються як персонал, так і ув’язнені, і в обов’язковому порядку ті, що беруть участь у судових засіданнях", - зазначила Максимець.

Також був проведений моніторинг смертності засуджених та осіб, узятих під варту, які перебували в Київському слідчому ізоляторі з початку року.

"Жодного випадку смерті ув’язненого, яка була б пов’язана з гострою респіраторною хворобою, за цей час в установі не трапилося“, - повідомила Максимець.

Нагадаємо, у ДУ “Київський слідчий ізолятор” не виконують план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57